Саммит ЕС продлил санкции против России - СМИ

Главы государств и правительств стран Евросоюза приняли политическое решение после короткого совещания.

Саммит Евросоюза принял политическое решение продлить экономические санкции против России ещё на полгода, передает ТАСС со ссылкой на внутренний источник.

"Была очень короткая дискуссия по России, Украине и минским соглашениям, которая привела к политическому решению о продлении санкций на еще шесть месяцев. Было сказано, что никаких изменений нет. Соответственно, санкции продлеваются, санкционный режим остается без изменений", - сказал источник.

После принятия решения, должна начаться официальная процедура продления ограничительных мер. Решение будет опубликовано в ближайшее время.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти меры были приняты в течение 2014 года. Действие двух первых санкционных блоков продлевается раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.

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