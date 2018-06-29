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Саммит ЕС продлил санкции против России - СМИ

Главы государств и правительств стран Евросоюза приняли политическое решение после короткого совещания.

Фото : Казинформ29 июня 2018, 10:34

Саммит Евросоюза принял политическое решение продлить экономические санкции против России ещё на полгода, передает ТАСС со ссылкой на внутренний источник.

"Была очень короткая дискуссия по России, Украине и минским соглашениям, которая привела к политическому решению о продлении санкций на еще шесть месяцев. Было сказано, что никаких изменений нет. Соответственно, санкции продлеваются, санкционный режим остается без изменений", - сказал источник.

После принятия решения, должна начаться официальная процедура продления ограничительных мер. Решение будет опубликовано в ближайшее время.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти меры были приняты в течение 2014 года. Действие двух первых санкционных блоков продлевается раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.


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