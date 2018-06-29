Нигматулин: Работа парламента складывалась из задач, поставленных президентом

За время третьей сессии депутаты рассмотрели 400 вопросов.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, выступая сегодня на совместном заседании палат парламента, отметил, что вся работа депутатского корпуса была направлена на реализацию стратегических приоритетов, обозначенных Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на открытии третьей сессии в сентябре прошлого года и в Послании народу Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В своем выступлении спикер Мажилиса подчеркнул, что третья сессия Парламента шестого созыва совпала с такими значимыми событиями, как председательство Казахстана в Совете Безопасности ООН, проведение в Астане Всемирной выставки «ЭКСПО-2017», Астанинский процесс по мирному урегулированию сирийского конфликта. Эти события стали ярким свидетельством огромного международного авторитета президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и эффективности проводимой им как внешней, так и внутренней политики.

- В уходящую сессию в стенах парламента произошло ещё одно поистине историческое событие. Именно здесь президент страны обнародовал свои Пять социальных инициатив - комплекс уникальных и беспрецедентных мер, направленных на повышение благосостояния казахстанцев. И депутаты приняли самое активное участие в формировании законодательной основы для реализации этих социальных инициатив президента, - сказал Нурлан Нигматулин.

Отметив, что обеспечение на высоком уровне и других поручений Елбасы качественными законами было основной, ответственной задачей парламента, спикер Мажилиса привел ряд конкретных цифр.

В частности, проведено 4 совместных заседания палат, 38 пленарных заседаний Мажилиса и 25 пленарных заседаний Сената, где было рассмотрено свыше 400 вопросов. За время третьей сессии на рассмотрении в обеих палатах находились 129 законопроектов, из которых на сегодня принято 84, а 65 уже подписаны главой государства и вступили в законную силу.

Среди них - законы о республиканском бюджете, по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности, венчурного финансирования, о стандартизации, Кодексы «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», «О таможенном регулировании», «О недрах и недропользовании».

В числе одобренных также законопроекты, направленные на обеспечение общественного согласия и общенационального единства, информационной безопасности страны и каждого гражданина, касающиеся социально-гуманитарной сферы, обеспечения охраны законности и правопорядка, и другие.

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