Полузащитника «Спартака» задержали за избиение жены

Голландские СМИ сообщают, что форварда московского «Спартака» арестовали на Ибице за драку со своей супругой, передает sovsport.

Отличился голландский форвард московского «Спартака» Квинси Промес. Его команда не попала на чемпионат мира, поэтому лучший бомбардир прошедшего чемпионата мог спокойно отдыхать перед очередным трудным сезоном, который он непонятно где начнет, то ли в России, то ли в одном из английских клубов, в которые его так активно сватают.

Правда, после такого отдыха, который устроил себе Квинси, интерес к нему со стороны Туманного Альбиона должен поостыть. И дело тут даже не в его футбольных качествах – с эти все в полном порядке. Под вопросом оказалось поведение игрока.

В ночь с четверга на пятницу голландские СМИ сообщили о том, что Квинси Промес был арестован на известном молодежном испанском курорте Ибица. По неофициальной пока информации его задержали за избиение собственной супруги. В деле могут оказаться и другие пострадавшие – люди, которые пытались успокоить футболиста. Сообщается, что там Квинси отдыхал вместе с другим известным голландским футболистом, Уэсли Снейдером, который, правда, к драке не имеет никакого отношения.

Если эти сообщения окажутся правдой, то английские клубы трижды подумают перед тем, как портить себе имидж, подписывая контракт с человеком, которого задерживали за домашние насилие. Как минимум он сильно упадет в цене. В худшем случае – вообще еще надолго задержится в России, где бытовые конфликты никогда не влияли на популярность спортсменов и имидж клубов, в которых они играют. Взять хотя бы историю Вячеслава Войного, который из-за похожего случая вынужден был уехать из НХЛ и с распростертыми объятиями был принят в КХЛ – в питерском СКА.

Мы все же надеемся, что слухи, которые распространили голландские СМИ, окажутся неправдой. Сложно поверить, что такой позитивный человек, как Квинси мог совершить такой низкий поступок.