Проезжавшие мимо полицейские спасли суицидницу в Костанае
Что сподвигло молодую женщину на столь отчаянный поступок, будет устанавливать следствие.
Фото : ДВД Костанайской области29 июня 2018, 11:15
Полицейские Костаная спасли женщину, пытавшуюся спрыгнуть с Большого моста, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.
Сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции ДВД Костанайской области сержанты полиции Нурлан Казгуртов и Ильяс Казбаев 28 июня находились на службе. Стражи порядка сопровождали автобус с детьми, возвращавшимися в Костанай из детского лагеря в Сосновом Бору. Проезжая по Большому мосту на въезде в город напарники увидели девушку, стоявшую за перилами.
"Происшествие произошло около трех часов дня. Подъехавшие полицейские незаметно для девушки подбежали, успев схватить ее за руку. Совершить прыжок в воду она не успела. Нурлан Казгуртов и Ильяс Казбаев среагировали за считанные секунды. Спасенную девушку они посадили в автомобиль и доставили в УВД Костаная. Потерпевшая находилась в подавленном состоянии, однако полицейские узнали ее имя и возраст. Спасенной 34 года, что сподвигло молодую женщину на столь отчаянный поступок, будет устанавливать следствие", - рассказали в полиции.
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