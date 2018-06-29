Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Проезжавшие мимо полицейские спасли суицидницу в Костанае

Что сподвигло молодую женщину на столь отчаянный поступок, будет устанавливать следствие.

Фото : ДВД Костанайской области29 июня 2018, 11:15

Полицейские Костаная спасли женщину, пытавшуюся спрыгнуть с Большого моста, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции ДВД Костанайской области сержанты полиции Нурлан Казгуртов и Ильяс Казбаев 28 июня находились на службе. Стражи порядка сопровождали автобус с детьми, возвращавшимися в Костанай из детского лагеря в Сосновом Бору. Проезжая по Большому мосту на въезде в город напарники увидели девушку, стоявшую за перилами.

"Происшествие произошло около трех часов дня. Подъехавшие полицейские незаметно для девушки подбежали, успев схватить ее за руку. Совершить прыжок в воду она не успела. Нурлан Казгуртов и Ильяс Казбаев среагировали за считанные секунды. Спасенную девушку они посадили в автомобиль и доставили в УВД Костаная. Потерпевшая находилась в подавленном состоянии, однако полицейские узнали ее имя и возраст. Спасенной 34 года, что сподвигло молодую женщину на столь отчаянный поступок, будет устанавливать следствие", - рассказали в полиции.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты