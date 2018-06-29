«AQMOL» - свежая продукция от акмолинских производителей

В столице торговая сеть «AQMOL» на сегодня насчитывает 4 специализированных магазина.

Открытие сети магазинов шаговой доступности и создание рынка нового формата «AQMOL» стало новым решением общих задач продовольственного обеспечения и развития потребительского рынка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление внутренней политики Акмолинской области.

В столице торговая сеть «AQMOL» на сегодня насчитывает 4 специализированных магазина, которые позволяют ведущим товаропроизводителям Акмолинской области решать вопросы сбыта, а потребителям дает возможность покупать всегда свежие и качественные продовольственные товары по сниженным ценам без цепочки посредников.

Данный сегмент в настоящее время очень востребован в Астане. Поэтому планируется расширить торговую сеть до 10 магазинов, а также открыть оптово-распределительный центр товаропроизводителей Акмолинской области в г.Астана.

В состав учредителей торгового дома «AQMOL» вошли крупнейшие товаропроизводители пристоличного региона. Это ТОО «Агрофирма «Родина», ПК «Ижевский», «Астана Агро Продукт», «CAPITAL PROJECTS LTD», «Гормолзавод», «Торговый Дом «Айна», «АЛТЫН ТАҒА» и другие предприятия, выпускающие овощную, молочную и мясную продукцию, хлебобулочные изделия, растительные масла под узнаваемыми и полюбившимися потребителям брендами.

В целом, следует отметить, что в рамках продовольственного пояса Астаны участ­вуют аграрные хозяйства 17 районов Акмолинской облас­ти. Предприятия региона обеспечивают бесперебойную поставку в столицу муки, яиц, молока, картофеля, конины, мяса птицы и многого другого, что реализуется сегодня на столичных рынках продовольствия. За последние два года производство продуктов питания выросло в 1,5 раза. За 5 месяцев т.г. рост составил 119% (производство муки - на 33%, растительного масла - на 25%, сливочного масла – на 22%, мяса – на 19%, обработанного молока – на 12%), что позволило увеличить поставки продукции на рынок г.Астаны.

Справочно:

Адреса сети магазинов «AQMOL»:

1. проспект Р.Кошкарбаева 37, ЖК «НурАспан»;

2. улица Ш.Кудайбердыулы 17, ЖК «Мунар»;

3. проспект Мәңгілік Ел 39, ЖК«Park Avenue»,

4. улица Туркестан 10, ЖК «Коркем II»

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