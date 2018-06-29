Овощи в первый месяц лета стремительно подешевели в РК

Также падают в цене "зимние" фрукты - бананы на 7% за месяц, апельсины - на 4%.

По итогам июня сезонные овощи радуют продолжающимся падением цен: свежие помидоры подешевели к маю на 27,4%, огурцы - на 25,1%, чеснок - на 12,2%, лук - на 2,3%, картофель - на 0,8%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Подорожали в свою очередь те овощи, у которых прошлогодний урожай вытесняется с прилавков новым урожаем текущего года: капуста - на 13,8% к маю, морковь - на 7%, свекла - на 3%.

Фрукты не по сезону спросом не пользуются: на 6,8% за месяц упали в цене бананы, на 4,1% - апельсины, на 1,2% - курага. А вот яблоки, напротив, подорожали на 1,5%, и часть яблок на рынке уже тоже принадлежит свежему урожаю сезона 2018.

Продукты животного происхождения также радуют снижением цен. Так, на 5,4% за месяц подешевели яйца, на 1,1% - сырое молоко.

Среди подорожавших сколько-то ощутимо (более чем на 1%) продуктов в секторе - только сало (+1,4% за месяц) и мороженная рыба (на 1,3% к маю).

В сегменте круп и мучных изделий особых колебаний цен не отмечалось - лишь гречка продолжает дешеветь: еще минус 1,5% за месяц (и минус 32,7% за год).

Между тем к сезону летних заготовок резко подорожал сахар - сразу на 7,1% за месяц. Впрочем, это все еще на 8,7% меньше, чем в июне 2017. Также выросли цены на маргарин - плюс 1,2% к маю.

Среди напитков подорожала пользующаяся спросом в жару бутилированная питьевая вода - на 1% за месяц.

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