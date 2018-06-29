Нигматулин подвел основные итоги работы депутатов в завершившейся сессии

Депутатами обеих палат было обработано свыше 9 тысяч писем граждан.

Сегодня председатель мажилиса Нурлан Нигматулин на совместном заседании палат парламента подвел основные итоги работы депутатского корпуса в завершившейся третьей сессии шестого созыва, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

- Во время сессии депутаты не только работали с законопроектами, внесёнными правительством, но и активно использовали своё конституционное право законодательной инициативы,- отметил спикер мажилиса.

В частности, депутатами были инициированы законодательные поправки, направленные на дальнейшее совершенствование системы государственного аудита, обеспечение экономики квалифицированными кадрами, защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также по вопросам деятельности организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка и другие.

- Можно с полным правом утверждать, что депутаты казахстанского парламента провели планомерную и тщательную работу по законодательной поддержке масштабных инициатив президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева. Принятые законы способствуют устойчивому развитию нашей страны, повышению благосостояния и сплочению казахстанцев в нацию единого будущего. Это результат тесной совместной работы сената и мажилиса с правительством, всеми госорганами и общественными организациями, - сказал Нурлан Нигматулин.

По словам спикера мажилиса, за истекшую сессию в стенах парламента состоялось 18 правительственных часов, 6 парламентских слушаний, 27 «круглых столов», 44 выездных заседания комитетов и 3 международные конференции, которые были посвящены наиболее актуальным вопросам экономической и социальной жизни страны.

В течение сессии, реализуя свои программные установки, активно работали три парламентские фракции партий «Нұр Отан», «Ак жол», «Народные коммунисты» и депутатская группа Ассамблеи народа Казахстана.

Депутатами обеих палат направлено 372 депутатских запроса, обработано свыше 9 тысяч писем граждан, проведено свыше 4 тысяч встреч с населением с охватом свыше 200 тысяч человек.

- Таковы итоги нашей с вами работы в завершающуюся третью сессию. Но впереди предстоит очень многое сделать. В следующей, четвертой сессии вектор законодательной работы будет также направлен на реализацию положений Послания и Пяти социальных инициатив президента страны. В целях реализации этих программных документов депутатский корпус в тесном взаимодействии с правительством обеспечит принятие качественных законов, направленных на устойчивое развитие отечественной экономики, поддержку и стимулирование предпринимательства, соблюдение социальных гарантий граждан, дальнейшее укрепление государственности и развитие казахстанской демократии, - подчеркнул Н.Нигматулин.

В настоящее время в портфеле парламента находится 45 законопроектов. Среди них законы о специальных экономических и индустриальных зонах, по вопросам государственной статистики, госзакупок, относительно регулирования АПК и кинематографии.

На усиление защиты интересов потребителей будет направлена новая редакция закона об естественных монополиях. Большое значение будет иметь и принятие Административного процедурно-процессуального кодекса.

В завершение спикер мажилиса поблагодарил депутатов и членов правительства, работников аппаратов палат парламента и журналистов за совместную работу и объявил о закрытии третьей сессии Парламента шестого созыва.

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