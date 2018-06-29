В Актау полицейские изъяли с прилавков панамы с изображением листьев конопли

Выявленный факт попадает под действие статьи адмкодекса.

В актауском торговом центре полицейские изъяли одежду с изображением листьев конопли, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Мангистауской области.

28 июня в рамках проведения Республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Допинг» во время проверки бутиков в торговом центре на прилавках были обнаружены и изъяты предметы одежды с изображением листьев конопли.

"Данный факт зарегистрирован в КУИ УВД Актау по ст.423 КоАП РК. Тем самым в действиях усматриваются признаки административного правонарушения «Пропаганда и незаконная реклама наркотических средств». Данный материал будет направлен в суд для привлечения к административной ответственности", - отметили в полиции.

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