Алматы - город без наркотиков: полиция дала старт антинаркотическому месячнику

Борцами с наркобизнесом совместно с представителями Управления образования запланирован ряд мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией.

В рамках завершения Спартакиады досуговых центров при поддержке акимата Алматы и участии НПО состоялось вручение грамот и наград участникам спортивных состязаний. Полицейские, в свою очередь, в целях повышения эффективности профилактики по противодействию наркомании и наркобизнеса провели ликбез о пагубности употребления табачных изделий, алкогольных напитков и их последствий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

«Главой нашего государства и правительством проводится четкая и последовательная антинаркотическая стратегия, в рамках которой запущен ряд проектов, направленных на профилактику, предупреждение и пресечение наркомании. Наша общая цель - построить будущее без наркотиков и поэтому мы здесь. Сегодня мы видим, что не только государственные органы ведут борьбу с наркотиками, участие и поддержка со стороны общественных движений и гражданского сообщества на тематических мероприятиях - и есть наша совместная борьба. Есть объем работы в данном направлении и уверен, общими усилиями мы сможем предупредить и огородить нашу молодежь от смертоносного дурмана», - отметил начальник Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД города Алматы подполковник полиции Талгат Беркенбаев.

Кроме того, в рамках торжественного награждения гостям были продемонстрированы показательные выступления бойцов специального отряда быстрого реагирования и кинологов со служебно-розыскными собаками по обнаружению наркотических веществ.

В эти дни в Алматы борцами с наркобизнесом совместно с представителями Управления образования запланирован ряд мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, под девизом «Алматы - город без наркотиков!».

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