Свыше 14 тысяч выпускников не прошли ЕНТ в Казахстане 

Самой популярной комбинацией предметов на выбор в этом году стали: математика-физика.

В Национальном центре тестирования подвели итоги ЕНТ 2018 года, сообщает Sputnik Казахстан.

По словам главы центра Рамазана Алимкулова, в этом году из 147 тысяч выпускников Казахстана тестирование прошли 102 447 школьников. 77,2 тысячи − на казахском языке, 25 тысяч − на русском языке. Пороговый балл преодолели 84 065 выпускников, 14 633 или 14% из числа проходивших тестирование не прошли ЕНТ. Из 46 выпускников, подавших заявление на прохождение тестирования на английском языке, фактически сдали 28.

"В республиканскую апелляционную комиссию были поданы заявления по содержанию тестовых заданий – 243 заявления, из них удовлетворенно – 101. По техническим причинам − 396 заявлений, из них удовлетворили — 120. Апелляций по тестовым заданиям на английском языке не поступало", — сказал во время брифинга в службе центральных коммуникаций Алимкулов.

Результаты тестирования аннулировали у девятерых выпускников.

Самой популярной комбинацией предметов на выбор в этом году стали: математика-физика. 26,7% выпускников отдали предпочтение этим предметам. Данные предметы дают возможность поступления по 52 техническим специальностям. Самой непопулярной комбинацией предметов стали математика-география, позволяющие поступить на правовые специальности.

"Некогда популярные направления, в частности право, где необходимо выбрать математику-географию, составило лишь 9,7%. Наши выпускники правильно понимают инициативы главы государства и правильно принимают решение", — заключил Рамазан Алимкулов.

ЕНТ проходило в 167 пунктах сдачи. За дни тестирования в call-центр поступило 370 звонков. В основном граждан интересовали вопросы правил сдачи ЕНТ, подачи заявлений в вузы для поступления, утери и восстановления сертификатов.

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