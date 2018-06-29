В Кызылорде полицейского задержали за незаконную выдачу "красивых" госномеров
Проводится досудебное расследование.
Фото : открытые источники29 июня 2018, 12:31
В Кызылорде задержан полицейский за превышение должностных полномочий, передает Zakon.kz.
Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.
"В Кызылорде сотрудниками Управления собственной безопасности ДВД и ДКНБ области в ходе досудебного расследования по ст.362 ч.4 УК РК (превышение власти или должностных полномочий) задержано должностное лицо подразделения регистрационно-экзаменационной работы УАП ДВД области, который с апреля по июнь 2018 года на системной основе занимался незаконной выдачей государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса, а также оказывал содействие в сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения", - сообщил Садубаев.
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