Акмолинская область демонстрирует высокие показатели привлечения инвестиций

Компанией ТОО «KB Enterprises» ведутся подготовительные работы по строительству солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Целиноградском районе, стоимость 165 млн. евро или 60 млрд. тенге.

За январь-май 2018 года во все сектора экономики региона инвестировано 76,2 млрд тенге, передает Управление внутренней политики.

Наибольший удельный вес в структуре инвестиций приходится на промышленный сектор, который за 5 месяцев т.г. вырос в 1,7 раза, составив 31 млрд. тенге - это 40% всех капиталовложений, направленных в экономику области.

В рамках достигнутых договоренностей в ходе визита Главы государства в Соединенные Штаты Америки ТОО «КАИК» завершает сборку первой партии посевных комплексов Amity. Заключены договора на 12 ед. в сумме 1,5 млн. долл. США. На сегодня произведено 7 комплексов, где стоимость 1 ед. посевного комплекса ТОО «КАИК» составляет 66,5 млн. тенге, привезенного – 73 млн. тенге.

С участием частных инвесторов в области реализуются крупные проекты и в сфере возобновляемой энергетики. В частности, в Аршалынском районе начато строительство ветровой электростанции мощностью 100 МВт, реализуемое ТОО «ЦАТЭК Green Energy», где будет размещено 30 ветрогенераторов.

Компанией ТОО «KB Enterprises» ведутся подготовительные работы по строительству солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Целиноградском районе, стоимость 165 млн. евро или 60 млрд. тенге.

Реализация «зеленых» проектов позволит увеличить к 2021 году долю выработки электроэнергии альтернативными источниками более чем в 2 раза - до 46%, что позволит в полной мере исполнить поручение Главы государства, данное в Послании, где доля альтернативной энергии в РК к 2030 году должна составить 30%.

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