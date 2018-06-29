Казахстанцы в шестой раз соберутся на ночном забеге HOME CREDIT TUN RUN

Home Credit Tun Run — забег после захода солнца, когда единственным источником света на протяжении всей дистанции для участников служит налобный фонарик.

30 июня предгорье Заилийского Алатау превратится в настоящую спортивную площадку, где на старт крупнейшего ночного забега Home Credit Tun Run 2018 выйдут свыше полутысячи атлетов.

Забег по пересеченной местности возьмет свой старт в предгорье Заилийского Алатау и завершится в живописном урочище Кок-Жаулау. В этом году забег пройдет сразу на двух дистанциях — Classic (11+ км) и Extreme (18+ км).

Вертикальный набор высоты составит 600+ и 1 200 метров, соответственно.





Home Credit Tun Run — забег после захода солнца, когда единственным источником света на протяжении всей дистанции для участников служит налобный фонарик.

Нестандартный ночной забег Home Credit Tun Run является частью большой серии марафонов Home Credit Tengri Series, состоящего из таких, уже полюбившихся, соревновательных забегов по пересеченной местности, как Home Credit Tengri Ultra, Home Credit Irbis Race и Home Credit Alatau Trail Fest.

Организатором мероприятия выступает ОО «Экстремальная Атлетика», а генеральным партнером всей серии Tengri — ДБ АО «Банк Хоум Кредит».

«Очевидно, что популярность Home Credit Tun Run с каждым годом растет. К примеру, места на дистанцию 18 км закончились задолго до окончания регистрации. А на дистанции 11+ км, с учетом прошлых результатов, помимо традиционных возвратных категорий, введена новая категория «60+». Это наглядно показывает, что казахстанцам не чуждо стремление быть лучшим и мы любим преодолевать самого себя вне зависимости от возраста и уровня подготовки. И мы рады, что благодаря финансовой поддержке Банка Хоум Кредит такие уникальные мероприятия как Home Credit Tun Run становятся доступным видом отдыха с приемлемой ценой и качественным сервисом». – отметил Вадим Винокуров, исполнительный директор марафона.

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