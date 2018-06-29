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Какой погоды ждать казахстанцам в выходные

На западе Казахстана температура будет варьироваться от 35 до 43°С.

Фото : Око планеты29 июня 2018, 13:02

Прогноз на 30 июня – 2 июля составили казахстанские синоптики, сообщает Казгидромет. На западе страны ожидается сильная жара.

"Установившийся антициклон над западными областями Казахстана пока сохранится, а с ним и очень жаркая без осадков погода. Дневная температура воздуха здесь по-прежнему плюс 35…43°С", - сообщили синоптики.

Высотный циклон над Северным Казахстаном начал заполняться и смещаться на восток, поэтому в предстоящие трое суток сильных дождей здесь уже не будет. Но местами кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром сохранятся не только в северных областях, но и на востоке, юго-востоке и в центре республики.


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