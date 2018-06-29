В полиции рассказали подробности о попытке похищения человека в Таразе

Мотивы преступления выясняются.

В ДВД Жамбылской области рассказали об инциденте, произошедшем 22 июня в Таразе, передает Zakon.kz.

По данным полиции, в обеденное время неизвестные насильно затолкали молодого человека в багажный отдел грузового Mercedes-Benz Sprinter.

"Как пояснил потерпевший, около таразского кафе «Караван» его встретил случайный знакомый, который был агрессивен, пытался не раз грубо толкнуть. После третьего сильного толчка потерпевший оказался на земле, окруженный тремя неизвестными людьми, которые втащили его в Mercedes-Benz Sprinter, и при этом наносили удары кулаками по голове, ногами - по спине. В себя парень пришел лишь в кузове авто", - рассказали в полиции.

Но уже через несколько минут двери открылись и потерпевший увидел сотрудников полиции. Стражи порядка вызвали работников медицинской помощи, которые госпитализировали потерпевшего в городскую больницу №1.

По данному факту начато досудебное расследование, зарегистрированное в ЕРДР по ст.125 ч.2 п.1 УК РК - Похищение человека.

В настоящее время ведется досудебное расследование по установлению других причастных к преступлению лиц.

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