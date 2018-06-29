Абдрахманов пригласил госсекретаря США посетить Казахстан

Кайрат Абдрахманов и Майкл Помпео обсудили реализацию итогов визита Президента Казахстана в Вашингтон.

28 июня 2018 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова с Государственным секретарем США Майклом Помпео, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МИД РК.

Руководители внешнеполитических ведомств двух стран с удовлетворением констатировали последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в рамках официального визита Президента Нурсултана Назарбаева в США в январе 2018 года. М. Помпео подчеркнул значимость визита казахстанского лидера и отметил, что Президент США Дональд Трамп высоко оценивает достигнутые в Вашингтоне договоренности и развитие двустороннего партнерства с Казахстаном.

Собеседники предметно обсудили широкий круг вопросов развития расширенного стратегического партнерства РК и США, в частности, рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях. Рассмотрен график двусторонних контактов на различных уровнях, включая в рамках международных форумов.

Министр иностранных дел РК и Госсекретарь США провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Подчеркивалось, что опыт РК по избавлению от четвертого по величине ядерного арсенала является примером, в т.ч. в вопросе по урегулированию ситуации вокруг северокорейской ядерной программы и денуклеаризации Корейского полуострова.

Стороны подчеркнули важность плодотворного взаимодействия в региональном формате, а также кооперации Казахстана и Центральной Азии с США и другими партнерами по содействию стабилизации и обеспечению устойчивого развития Афганистана. Казахстанский дипломат обратил внимание на успешную реализацию образовательной программы для афганских студентов в вузах РК, а также планируемую в Астане Региональную конференцию «Расширение прав и возможностей для женщин Афганистана».

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства подтвердил свое приглашение Государственному секретарю посетить Казахстан в удобное для него время.

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