Найдена женщина, бросившая полуторагодовалого сына в Костанае

Женщина была найдена в Астане.

Полицейские задержали мать ребенка, оставленного на автовокзале, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Сотрудники УВД Костаная совместно со столичными коллегами задержали в городе Астане 22-летнюю девушку, которая 17 июня оставила на автовокзале в Костанае своего ребенка и скрылась.

Напомним, что 17 июня т.г.в полицию обратился житель Костаная, который сообщил, что на автовокзале найден полуторагодовалый ребенок. Малыш для прохождения медицинского обследования был доставлен в приемный покой областной детской больницы, а позднее помещен в КГУ «Дом ребенка - ДЕЛЬФИН».

Для розыска матери мальчика в полиции была создана оперативная группа, поиски велись на протяжении 10 дней. В ходе розыскных мероприятий женщина была найдена в Астане.

В отношении подозреваемой ведется досудебное расследование по статье 119 УК РК «Оставление в опасности».

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