В Туркестанской области проходит ярмарка-выставка лучших товаров

На выставке принимают участие более 200 товаропроизводителей Туркестанской области и товаропроизводители с различных городов Казахстана.

Сегодня в честь 20-летия Астаны в выставочном центре «Корме» города Шымкент началась ярмарка-выставка лучших товаров «ӨҢІРЛІК өнімдері-2018», передает Zakon.kz.

На ярмарке, организованной в целях пропаганды товаропроизводителей Туркестанской области, представлены сотни товаров пищевой, фармацевтической, машиностроительной, химической, легкой промышленности, сельскохозяйственной отрасли и строительной индустрии, производимые в нашей области.

На выставке принимают участие более 200 товаропроизводителей Туркестанской области и товаропроизводители с различных городов Казахстана. На мероприятии впервые участвуют 15 новых компаний, занимающиеся пошивом костюмов и мужской одежды, выпуском одежды, производством бытовой химии.

На открытии двухдневной выставки приняли участие аким Туркестанской области Ж.Туймебаев, аким города Г.Абдрахимов, секретарь областного маслихата К.Балабиев, руководство Палат предпринимателей «Атамекен» г. Астаны, Атырау, Тараз и других регионов, а также предприниматели.

Ознакомившись с продукциями отечественных товаропроизводителей, аким области Ж.Туймебаев отметил, что Казахстан является членом Всемирной Торговой организации, Евразийского экономического союза, Шанхайской Организации Сотрудничества. Поэтому предприятия региона должны выпускать продукции, соответствующие требованиям международных экологических стандартов. В ходе мероприятия акимы области и города вручили премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг таким предприятиям, как ТОО «Ордабасы құс», ТОО «Karlskrona LC AB».

В ходе мероприятия одновременно проведён конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» и награждены победители.

В конкурсе принимают участие начинающие и уже известные отечественные товаропроизводители области, среди которых такие известные предприятия, как «Мадлен», «Ордабасы құс», «ВизИТ», «Рауан», «Алтын дан», «ШФ Гаухар», «Барыс-2007», «Амангельды», «Карлскрона», «Зерде керамика», КТЗ, «Бал текстиль», «Назар текстиль», «Azala», «Планта», «Айкан» и другие предприятия.

Экспертная комиссия, сформированная из числа независимых экспертов-аудиторов, представителей бизнес-ассоциаций, отраслевых общественных объединений и госорганов местного уровня, осмотрит экспозиции и выберет дипломантов конкурса по трём номинациям. В частности, «Лучшие товары для населения», «Лучшие товары производственного назначения»; «Лучшие продовольственные товары».

Кроме того, на выставке будут выбраны лучшие компании в региональных номинациях: «Выбор народа», «Прорыв года», «Бренд года», «Социально-значимый стартап», «Лучший социальный проект», «Лучший этнопроизводитель», «Табиғи өнім өндірушы», «Инновационный проект», «Молодой производитель», «Лучшая товарная упаковка», «Лучшие условия труда». Наряду с этим, будет поощрён и женский бизнес в номинациях «Лучшая женщина-работодатель», «Лучший проект в сфере сервиса», «Бизнес-вумен-инноватор»

Победители получат право принять участие в республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана» в г. Астана.

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