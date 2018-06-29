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Чем закончилась романтическая история на ЕНТ

Молодые люди нашли друг друга.

Фото : Pinterest29 июня 2018, 13:51

Директор национального центра тестирования Рамазан Алимкулов рассказал о продолжении романтической истории, произошедшей на экзамене этого года, сообщает Sputnik Казахстан.

Знакомство двух молодых людей произошло этой зимой в одном из торговых центров столицы. Молодой человек по имени Мерей познакомился с девушкой Арай из Шымкента, однако узнать ее номер телефона ему тогда не удалось. Во время онлайн-трансляции тестирования, молодой человек увидел, покорившую его незнакомку на экране и попросил сотрудников центра тестирования помочь в поисках красавицы. В результате Арай и Мерей нашли друг друга.

"Дальнейшей информации у нас нет, но средства массовой информации подтверждают то, что ребята нашли друг друга. Сколько баллов на ЕНТ они набрали сказать не имею права, это личная информация", - сказал Рамазан Алимкулов.


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