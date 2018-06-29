Казахстанка попала в список обворожительных ведущих новостей из разных стран мира

Она не только ведет программу, но и играет в сериалах.

Мы уже давно привыкли к лицам, которые мелькают на местных и федеральных каналах. Давайте посмотрим, кто рассказывает о главных новостях в других странах. Глаз радуется!

1. Венесуэльская телеведущая Юви Пальярес пообещала раздеваться в прямом эфире после каждой победы сборной по футболу. Так она и делала…



2. Телеведущая канала «Хабар», Казахстан — Асель Акбарова. У нее трое детей-подростков, но выглядит она очень молодо.



3. Мексиканская журналистка Ванесса Хаппенкотен рассказывает людям о спорте.



4. Барбара Бермудо — пуэрто-риканская журналистка.



5. Телеведущая Франции — Мелисса Тёрьо.



6. Ксения Демидова, Россия.



7. Американская журналистка и комик Кэтрин Тимпф.



8. Сара Элизабет Капп, США. Необычный стиль у ведущей…



9. Албанская певица Блеона Керети попробовала себя в качестве ведущей новостей.



10. Ли Донгнинг, Китай, CCTV News.



11. Ёко Сёно обвиняют в том, что она всегда с одним и тем же выражением лица, Япония. Зато в 32 она выглядит очень молодо.



12. Тижен Караш, Турция.



13. Моника Ойос — соведущая на разных испанских каналах.



14. Пакистанская ведущая Рабия Анум.



15. Маргарита Якимова радует зрителей Белоруссии.



16. Люси Ахариш, Израиль.

17. Ху Де, Китай.

Источник: Fishki.net

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