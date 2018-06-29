Казахстанка попала в список обворожительных ведущих новостей из разных стран мира
Она не только ведет программу, но и играет в сериалах.
Мы уже давно привыкли к лицам, которые мелькают на местных и федеральных каналах. Давайте посмотрим, кто рассказывает о главных новостях в других странах. Глаз радуется!
1. Венесуэльская телеведущая Юви Пальярес пообещала раздеваться в прямом эфире после каждой победы сборной по футболу. Так она и делала…
2. Телеведущая канала «Хабар», Казахстан — Асель Акбарова. У нее трое детей-подростков, но выглядит она очень молодо.
3. Мексиканская журналистка Ванесса Хаппенкотен рассказывает людям о спорте.
4. Барбара Бермудо — пуэрто-риканская журналистка.
5. Телеведущая Франции — Мелисса Тёрьо.
6. Ксения Демидова, Россия.
7. Американская журналистка и комик Кэтрин Тимпф.
8. Сара Элизабет Капп, США. Необычный стиль у ведущей…
9. Албанская певица Блеона Керети попробовала себя в качестве ведущей новостей.
10. Ли Донгнинг, Китай, CCTV News.
11. Ёко Сёно обвиняют в том, что она всегда с одним и тем же выражением лица, Япония. Зато в 32 она выглядит очень молодо.
12. Тижен Караш, Турция.
13. Моника Ойос — соведущая на разных испанских каналах.
14. Пакистанская ведущая Рабия Анум.
15. Маргарита Якимова радует зрителей Белоруссии.
16. Люси Ахариш, Израиль.
17. Ху Де, Китай.
Источник: Fishki.net
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