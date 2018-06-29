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Казахстанка попала в список обворожительных ведущих новостей из разных стран мира

Она не только ведет программу, но и играет в сериалах.

Фото : comode.kz29 июня 2018, 13:54

Мы уже давно привыкли к лицам, которые мелькают на местных и федеральных каналах. Давайте посмотрим, кто рассказывает о главных новостях в других странах. Глаз радуется!

1. Венесуэльская телеведущая Юви Пальярес пообещала раздеваться в прямом эфире после каждой победы сборной по футболу. Так она и делала…


2. Телеведущая канала «Хабар», Казахстан — Асель Акбарова. У нее трое детей-подростков, но выглядит она очень молодо.


3. Мексиканская журналистка Ванесса Хаппенкотен рассказывает людям о спорте.


4. Барбара Бермудо — пуэрто-риканская журналистка.


5. Телеведущая Франции — Мелисса Тёрьо.


6. Ксения Демидова, Россия.


7. Американская журналистка и комик Кэтрин Тимпф.


8. Сара Элизабет Капп, США. Необычный стиль у ведущей…


9. Албанская певица Блеона Керети попробовала себя в качестве ведущей новостей.


10. Ли Донгнинг, Китай, CCTV News.


11. Ёко Сёно обвиняют в том, что она всегда с одним и тем же выражением лица, Япония. Зато в 32 она выглядит очень молодо.


12. Тижен Караш, Турция.


13. Моника Ойос — соведущая на разных испанских каналах.


14. Пакистанская ведущая Рабия Анум.


15. Маргарита Якимова радует зрителей Белоруссии.


16. Люси Ахариш, Израиль.

17. Ху Де, Китай.

Источник: Fishki.net


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