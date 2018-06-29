Депутаты рассказали, что будут делать на каникулах

Сегодня завершилась третья сессия парламента Республики Казахстан шестого созыва.

Депутаты Мажилиса Парламента после совместного заседания Палат рассказали о своих поездках в регионы, где их ждёт встреча с избирателями и поделились, где отдохнут эти летом, сообщает Bnews.kz.

Для мажилисмена Омархана Оксикбаева особенным законопроектом является документы по вопросам бюджета, а также Налоговый кодекс. Журналистам он рассказал о своих рабочих поездках в регионы.

"Первое, чем мы займёмся на каникулах, это поедем в регионы и будем встречаться с нашими избирателями, обсуждать те проблемы, которые есть, естественно, доводить до их сведения инициативы главы государства, новшества в законодательствах. Конечно, услышать и самих жителей, насколько качественно работают те принятые законы в стенах Парламента и облегчают жизненный уровень", - отметил Омархан Оксикбаев.

В свою очередь, Бакытгуль Хаменова рассказала, что ещё не запланировала свой отпуск.

"Мы выезжаем в регионы. А после рабочих поездок пока не планировала куда-то поехать. В связи с семейным обстоятельством, и в как в первую очередь мама, планируем детей к подготовке школе", - поделилась с журналистами она.

Провести лето с семьей, в частности с внуками собирается и Гульжан Карагусова.

"У меня как всегда планы с внуками. Я сними очень редко вижусь. Где отдыхать, решат их родители", - ответила депутат Мажилиса.

Мажилисмен Павел Казанцев также поделился, как отдохнёт после рабочих поездок. Как отметил депутат, лето он собирается провести в Казахстане.

"Все говорят о том, что у нас наступили каникулы. Каникулы означают, что на два месяца будет прекращена официальная парламентская деятельность, то есть пленарные заседания, заседания рабочих групп. А так у нас отпускные начинаются в конце июля. Сейчас у нас мероприятия, связанные с завершением сессии, потом 10 дней у нас выезды в регионы. Ну а дальше есть время и для личных выездов. Я как "старый бородатый" турист поеду с палаткой прежде всего на рыбалку. Я люблю море, но в этом году его не планирую. Я планирую лето провести в Казахстане, посетить наши реки, озёра. В Восточный Казахстан съездить на рыбалку, на Алаколе покупаться. У нас своих возможностей много", - рассказал Павел Казанцев.

В свою очередь Майра Айсина большинство летнего времени проведёт также в Казахстане.

"Как я собираюсь отдыхать. Во-первых, очень хочу попасть в Алматы. Потому что лично мне в работе это не удаётся попасть. А в Алматы намечается юбилей самой близкой подруги, и я должна туда попасть. Я просто в ожидании этого мероприятия. Ну также вы знаете, что у депутатов есть 10 дней, когда можно немного подправить здоровье. В этот раз планирую поехать в Ессентуки, так как это очень полезно для здоровья", - отмечает Майра Айсина.

"Вы знаете, все говорят, что мы наверняка радуемся окончании сессии. Да, конечно, радуемся, потому что мы действительно успешно поработали. Мы радуемся, потому что, в первую очередь, едем встречаться с населением. Это помогает в работе. Когда трудишься с законопроектами, предлагаешь, всё равно видишь, что за каждой строкой стоит судьба каждого человека, судьба нашей страны. Поэтому стараемся с ответственность относиться. А для того, чтобы мы правильное решение принимали, нам надо советоваться с людьми", - добавила она.

В вице-спикер Мажилиса Владимир Божко подытожил третью сессию депутатского корпуса.

"Жизнь у нас насколько богата, мы видим, как у нас экономика развивается, изменяется международная обстановка, ставится Президентом задача. Этот процесс законотворчества будет продолжаться. У нас жизнь настолько многогранно, что надо шлифовать и выводить на уровень хорошего законодательного обеспечения все направления", - отметил Владимир Божко.

Напомним, сегодня председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин на совместном заседании Палат Парламента объявил о закрытии третьей сессии шестого созыва.

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