Составлен список лучших песен XXI века

На 100-й строчке находится песня Gasolina пуэрто-риканского артиста Дэдди Янки.

Издание Rolling Stone составило список из 100 лучших песен XXI века, передает Лента.

На первом месте оказался трек Crazy in Love американской певицы Бейонсе с дебютного альбома исполнительницы Dangerously in Love 2003 года, записанный при участии ее мужа, рэпера Джей-Зи. На втором месте - композиция Paper Planes британской певицы M.I.A. Замыкает тройку Seven Nation Army группы The White Stripes.

В первую двадцатку вошли такие хиты, как 99 Problems Джей-Зи, Runaway Канье Уэста, Alright Кендрика Ламара, Toxic Бритни Спирс, Crazy дуэта Gnarls Barkley, Work It Мисси Эллиотт, Rehab Эми Уайнхаус и Blackstar Дэвида Боуи.

На последней, 100-й строчке находится песня Gasolina пуэрто-риканского артиста Дэдди Янки.

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