АО «Каражыра» оштрафовано почти на 2,5 млн тенге за сговор цен на уголь

Компания привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.159 КоАП РК.

Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей завершил расследование в отношении АО «Каражыра» по признакам координации экономической деятельности оптовых поставщиков на рынке угля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ведомство.

«В ходе расследования в действиях общества установлены факты координации деятельности оптовых посреднических компаний, что впоследствие привело к установлению и поддержанию цен на уголь, искажению итогов торгов, а также разделу товарного рынка по объему покупки угля и составу покупателей», - говорится в сообщении.

В связи с чем в отношении АО возбуждено административное дело, материалы которого переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

По информации комитета,16 мая 2018 года Специализированный административный суд города Семей постановил привлечь АО «Каражыра» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.159 КоАП РК и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 2 млн 405 тысяч тенге в доход государства.

21 июня 2018 года постановлением Судебной коллегией Восточно-Казахстанского областного суда апелляционная жалоба компании оставлена без удовлетворения.

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