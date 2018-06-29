АО «Каражыра» оштрафовано почти на 2,5 млн тенге за сговор цен на уголь
Компания привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.159 КоАП РК.
Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей завершил расследование в отношении АО «Каражыра» по признакам координации экономической деятельности оптовых поставщиков на рынке угля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ведомство.
«В ходе расследования в действиях общества установлены факты координации деятельности оптовых посреднических компаний, что впоследствие привело к установлению и поддержанию цен на уголь, искажению итогов торгов, а также разделу товарного рынка по объему покупки угля и составу покупателей», - говорится в сообщении.
В связи с чем в отношении АО возбуждено административное дело, материалы которого переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
По информации комитета,16 мая 2018 года Специализированный административный суд города Семей постановил привлечь АО «Каражыра» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.159 КоАП РК и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 2 млн 405 тысяч тенге в доход государства.
21 июня 2018 года постановлением Судебной коллегией Восточно-Казахстанского областного суда апелляционная жалоба компании оставлена без удовлетворения.
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