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Фонд «Жас дарын» презентовал новый проект для социализации особых детей

Проект, реализуемый «Жас дарыном» охватит 10 детей, проживающих в Бурлинском районе.

Фото : Газета «Бурлинские вести»29 июня 2018, 14:39

Общественным фондом «Жас дарын» был представлен новый социальный проект, целью которого является социализация детей с аутизмом, передает Zakon.kz.

Целью проекта является социализация детей с аутизмом как процесс вовлечения и приобщения к сфере образного восприятия и понимания окружающего мира, а также поддержка и защита детей, страдающих расстройствами аутического спектра, а также их семей, информирование о проблемах аутизма максимального круга лиц, содействие формированию новых подходов к интеграции детей с аутизмом в социум, создание возможностей для детей, страдающих расстройствами аутического спектра и членов их семей получать квалифицированную помощь.

Проект, реализуемый «Жас дарыном» охватит 10 детей, проживающих в Бурлинском районе. В ходе собрания выступили родительницы детей, находящихся в проекте. Они выразили огромную благодарность за проявленное внимание к их проблеме. Ведь теперь благодаря этому проекту, многие проблемы, с которыми сталкиваются семьи, имеющие таких детей можно будет решить на месте.

Валентина Бондаренко


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