Почти в 7 раз будут увеличены площади орошаемых земель в Акмолинской области

В области принимаются меры по увеличению объемов возделывания методом капельного орошения, так выращиваются картофель и овощные культуры методом капельного орошения

В 2018 году площадь орошаемых земель планируется довести до 21 тыс. га или с ростом к 2017 году в 7 раз, передает Управление внутренней политики, передает Zakon.kz.

Акмолинская область находится в зоне рискованного земледелия, при этом основной специализацией региона является выращивание сельскохозяйственных культур в условиях богарного земледелия.

Несмотря на это в области уделяется внимание возделыванию сельскохозяйственных культур на орошении, особенно при производстве картофеля и овощей.

Следует отметить, что в регионе наметилась позитивная тенденция постепенного увеличения площадей на орошении, так рост площадей регулярного орошения по сравнению с 2016 годом увеличен на 10,7 га (в 2016 году было 3010,5 га орошаемых земель).

Увеличения площадей на орошении удалось добиться в Целиноградском (13167 га), Ерейментауском (2279 га), Аккольском (2000 га) районах и в районе Биржан сал (500 га).

Следует отметить, что одним из крупных проектов является восстановление системы лиманного орошения «Алва» в Целиноградском районе стоимостью 670 млн. тенге (для восстановления определено 12,2 тыс. га площадей лиманного орошения).

С целью снижения степени влияния погодно-климатических условий на производство в сельском хозяйстве реализуется План по сохранению, накоплению и распределению паводковых вод на 2017-2025 годы, которым предусмотрено проведение 11 мероприятий.

Кроме того, в области принимаются меры по увеличению объемов возделывания методом капельного орошения, так в т.г. выращиваются картофель и овощные культуры методом капельного орошения в Буландинском, Ерейментауском, Зерендинском районах.

В целом, в пристоличном регионе имеется определенный потенциал для увеличения площадей возделывания сельскохозяйственных культур на орошении.



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