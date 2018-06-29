В РК утверждена предельная оптовая цена сжиженного газа на внутреннем рынке

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Фото : ptzgovorit.ru

Приказом министра энергетики РК от 14 июня 2018 года утверждена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке, передает Zakon.kz. Так, на период с 1 июля по 30 сентября 2018 года она установлена в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость. Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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