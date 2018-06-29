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Прямая трансляция пленарного заседания Верховного суда РК

На повестке дня четыре проекта нормативных постановлений. .

Фото : liter.kz29 июня 2018, 15:12

В Астане началось очередное пленарное заседание Верховного суда, передает Zakon.kz.

На повестке дня четыре проекта нормативных постановлений Верховного Суда: о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам; о взыскании процессуальных издержек по уголовным делам; о применении законов по корпоративным спорам; о применении законодательства об акционерных обществах.

Также будет рассмотрен вопрос об утрате ряда нормативных постановлений.

В конце заседания председатель ВС РК Жакип Асанов ответит на вопросы читателей Zakon.kz, заданные предварительно.

«Прямой эфир» можно также посмотреть на официальных аккаунтах Верховного суда в Фейсбуке и на канале ютуб, а также на сайте высшего судебного органа страны.


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