Два ДТП с Land Cruiser и КамАЗами произошли в Алматы

За два дня это уже три аналогичных аварии.

В Алматы примерно в одно время произошли два ДТП с участием КамАЗов и Toyota Land Cruiser, передает Zakon.kz.

Первое ДТП произошло восточнее аэропортовского кольца по улице, идущей от Бухтарминской в сторону Талгарской трассы.

Как рассказал водитель КамАЗа, он разгрузился у обочины, и ему нужно было развернуться в обратную сторону. Так как грузовик был с прицепом, он взял большой радиус и разворачивался с правого ряда. Перед этим убедился, что машин рядом нет. И когда КамАЗ был почти у разделительной аллеи, водитель ощутил сильный удар. Оказалось, что в него врезалась Toyota Land Cruiser Prado.

Водители транспортных средств убеждены в своей невиновности. Из-за стоящего поперек полос грузовика с прицепом в сторону Талргаской трассы образовалась пробка. Чтобы хоть как-то ее разгрузить, от КамАЗа отцепили прицеп.

Второе ДТП произошло на пересечении улиц Гоголя - Муратбаева. Как рассказал водитель Toyota Land Cruiser 200, он стоял по Гоголя на запрещающий сигнал светофора. КамАЗ двигался в западном направлении и поворачивал направо на Муратбаева. При повороте у грузовика отцепился прицеп, который врезался в Toyota.

В обоих ДТП обошлось без пострадавших.

За два дня это уже три ДТП с участием КамАЗов и джипов Toyota Land Cruiser. Накануне похожая авария произошла между проспектами Рыскулова и Райымбека.

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