Инсульт на дороге: водитель протаранил семь авто в Астане

С места ДТП водитель был госпитализирован в больницу.

Фото : ex-Press.by

Водитель внедорожника в Астане протаранил семь автомобилей из-за инсульта, сообщает BNews.kz. В ДВД города подтвердили данную информацию, а также отметили, что столичными полицейскими собраны материалы по данному делу. "27 июня около 19.40 часов водитель машины марки Toyota, не справившись с управлением в связи с ухудшением здоровья, допустил наезд на припаркованные семь машин. С места ДТП 39-летний мужчина был доставлен и госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом "инсульт", - сообщили в пресс-службе ДВД.

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