Инсульт на дороге: водитель протаранил семь авто в Астане
С места ДТП водитель был госпитализирован в больницу.
Фото : ex-Press.by29 июня 2018, 15:55
Водитель внедорожника в Астане протаранил семь автомобилей из-за инсульта, сообщает BNews.kz.
В ДВД города подтвердили данную информацию, а также отметили, что столичными полицейскими собраны материалы по данному делу.
"27 июня около 19.40 часов водитель машины марки Toyota, не справившись с управлением в связи с ухудшением здоровья, допустил наезд на припаркованные семь машин. С места ДТП 39-летний мужчина был доставлен и госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом "инсульт", - сообщили в пресс-службе ДВД.
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