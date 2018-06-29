Дефицит медкадров все еще остается проблемой в РК

Но при этом в Казахстане обеспеченность кадрами выше, чем в странах ОЭСР.

На отчетной встрече с населением РК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов отметил, что кадровое обеспечение в системе здравоохранения все еще остается «наболевшей проблемой», передает корреспондент Zakon.kz.

«Кадровое обеспечение - одна из наболевших проблем. И от медиков, и от населения мы получаем много вопросов. В целом, хочу сказать, что в стране у нас более 70 тысяч врачей и 175 тысяч средних медицинских работников. Если посмотреть, то по сравнению с другими странами у нас обеспеченность кадрами выше, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)», - сказал он.

По его словам, у Казахстана «есть резервы», но проблема в том, что эти резервы неправильно распределены.

«Скажем, в одних специальностях у нас профицит, переизбыток, а в некоторых у нас дефицит. К сожалению, дефицит у нас в наиболее востребованных сферах на уровне первичной медико-социальной помощи (ПМСП). Не хватает врачей общей практики. К сожалению, не хватает акушер-гинекологов, реаниматологов в связи с большим стрессом, наверное, которые они испытывают, в связи со спецификой их работы», - пояснил он.

В связи с этим глава ведомства отметил, что Минздрав принимает меры по перераспределению кадров и по стимулированию работы врачей именно на тех участках, где это необходимо.

«В целом, мы видим, что наибольший дефицит кадров у нас был в 2008 году и 2012 году, составлял 6 тысяч кадров. С тех пор благодаря увеличению приема и, соответственно, выпуску студентов медуниверситетов у нас дефицит снизился почти в два раза. Сегодня составляет 2700 штатных единиц. Соответственно, выпуск ежегодно порядка 5,5 тысяч интернов и резидентов», - пояснил Е. Биртанов.

Ксения Давыдова, Астана

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