Полицейские Алматы устраивают подростков на работу

Цель мероприятия – обеспечение организации досуга и занятости несовершеннолетних в период летних каникул.

С 27 по 29 июня включительно ювенальной полицией Алматы проводится акция «Занятость» с привлечением заинтересованных государственных органов и неправительственных организации, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Цель мероприятия – обеспечение организации досуга и занятости несовершеннолетних в период летних каникул.

«Это ежегодная акция, проводимая нами повсеместно в каникулярное время во всех районах мегаполиса, и в этой работе нам содействует акиматы районов, органы образования, здравоохранения, а также центр занятости и социальных программ. В основном вовлекаются в работу дети, воспитывающиеся в малообеспеченных, неблагополучных семьях и подростки, состоящие у нас на учете. Инспекторы проводят беседу с ребятами, их родителями и доводят основу акции занятости, а также пошаговые действия для участия в ней. Получая разрешение родителей и опекунов, сотрудники полиции помогают им собрать все необходимые документы. Далее, согласно трудовому законодательству, ребят устраивают в волонтерские мобильные группы, задействованные в общественных работах, там они проводят работу по разъяснению программы «Енбек», по развитию продуктивной занятости массового предпринимательства на 2017-2021 год, а также по вопросам обязательного социального медицинского страхования. Время на личный отдых у них естественно остается, так как работа занимает 4 часа в сутки, с утра до обеда. Молодые люди учатся зарабатывать собственным трудом себе на личные расходы, обучаются новому, заводят знакомства, вырабатывают ответственность, умение работать в команде», - разъяснила условия акции начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

Также на момент проведения акции полицейскими были отработаны рынки и места скопления молодежи на предмет выявления фактов эксплуатации детского труда. В ходе проверок были выявленные подростки, которые находились без сопровождения законных представителей, они доставлены в Центр адаптации несовершеннолетних.

«Сотрудники наших подразделений в управлениях внутренних дел Ауэзовского, Бостандыкского и Наурызбайского района в рамках акции посетили детские досуговые заведения, а также пришкольные лагеря, где под эгидой начала кампании «Занятость» были организованы тематические мероприятия. Безусловно, эти встречи заканчивались диалогом в контексте «вопрос-ответ» или лекцией на правовую тематику. Восприятие у нынешней молодого поколения очень хорошее, самая пора донести до их сознания аксиому «что такое хорошо, а что такое плохо». Таким образом, мы воспитаем здоровое будущее», - отметила полковник Алипбаева.

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