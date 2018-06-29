БРК рассматривает возможность финансирования новых проектов в регионах

Банк снизил минимальные суммы финансирования инвестиционных проектов с 30 млн долларов США до 7 млрд тенге (в пищевой отрасли с 10 млн долларов до 3 млрд тенге), кредитования экспортных операций – с 5 млн долларов до 1 млрд тенге.

Один из ключевых приоритетов Банка развития Казахстана («дочка» Холдинга «Байтерек») - развитие не сырьевой экономики страны. Банк предлагает предпринимателям долгосрочное финансирование инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуре, передает Zakon.kz.

Как сообщил управляющий директор БРК Адиль Исмагамбетов на встрече с предпринимателями Жамбылской области, Банк снизил минимальные суммы финансирования инвестиционных проектов с 30 млн долларов США до 7 млрд тенге (в пищевой отрасли с 10 млн долларов до 3 млрд тенге), кредитования экспортных операций – с 5 млн долларов до 1 млрд тенге.

Банк кредитует проекты с использованием различных способов финансирования, включая софинансирование, проектное, мезонинное, синдицированное финансирование. В частности, БРК может софинансировать проект совместно с другими кредиторами на общую сумму не менее 7 млрд тенге. При этом минимальная сумма участия Банка не должна быть ниже 3,5 млрд тенге. В производстве продуктов питания и напитков минимальная сумма совместного финансирования составит 3,5 млрд тенге, где финансовое участие БРК -не менее 1 млрд тенге.

В Жамбылской области за годы своей деятельности Банк развития профинансировал 5 инвестиционных проектов и 4 предэкспортные операции на общую сумму в 82,6 млрд тенге. 4 проекта, находящиеся в кредитном портфеле Банка в настоящее время, имеют важное значение для развития таких отраслей промышленности, как химия, информация и связь. Речь идет о строительстве завода цианистого натрия мощностью 15 000 тонн в г. Каратау, модернизации газораспределительной сети города Тараз, финансирование затрат ТОО «Казфосфат» и ТОО «TalasInvestmentCompany» на приобретение сырья и иных расходов, связанных с предэкспортной операцией.

«Сегодня на рассмотрении Банка находится1инвестиционный проект в Жамбылской области с общей запрашиваемой суммой кредитования 7 млрд тенге. Однако, учитывая промышленный потенциал региона, ожидаем, что бизнес будет активнее предлагать проекты, которые соответствуют мандату БРК, а также имеют высокую степень предпроектной подготовки» - отметил Исмагамбетов

Также он сообщил, что Банкготов предоставлять «тенговые» займы в рамках второй пятилетки индустриализации. Общая сумма средств бюджетного займа, который БРК будет осваивать в ближайшие три года по ГПИИР, составляет 155 млрд тенге. Такую же сумму для инвестирования крупных индустриальных проектов БРК намерен привлечь с рынка. Таким образом, на проекты индустриализации по линии БРК предусмотрено 310 млрд тенге. Номинальная ставка вознаграждения для заемщиков в тенге составит до 11% годовых, срок займа – до 20 лет.

«Имея высокие кредитные рейтинги, БРК на сегодняшний день может привлекать внешние заимствования на лучших в финансовом секторе Казахстана условиях. Мы готовы предоставлять долгосрочные займы в иностранной валюте для конечных заемщиков по плавающим и фиксированным ставкам, также связанные займы в рамках импорта товаров и услуг под страховое покрытие экспортных кредитных агентств стран экспортеров» - резюмировал управляющий директор БРК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!