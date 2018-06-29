Заявки по 19 услугам холдинга «Байтерек» можно подавать, не выходя из дома

Приобретение жилья в недавно построенных жилых комплексах, с возможностью онлайн посмотреть планировку и забронировать конкретную квартиру – один из успешных примеров использования Digital Baiterek.

Основная идея Digital Baiterek заключается в обеспечении комплексного подхода при поддержке бизнеса по принципу «одного окна», передает Zakon.kz.

АО «Байтерек девелопмент» запустило прием заявок по приобретению объектов недвижимости в жилом комплексе ЭКСПО. Менее чем за месяц в компанию было подано порядка 750 заявок. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель председателя правления НУХ «Байтерек» Ануар Омарходжаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Приобретение жилья в недавно построенных жилых комплексах, с возможностью онлайн посмотреть планировку и забронировать конкретную квартиру – один из успешных примеров использования Digital Baiterek (так называется проект «оцифровки» одного из основных направлений деятельности холдинга «Байтерек» – мер государственной поддержки бизнеса, благодаря которому автоматизировано 19 услуг – от авт.).

«Основная идея Digital Baiterek заключается в обеспечении комплексного подхода при поддержке бизнеса по принципу «одного окна», как и поручено в Послании Президента. Если раньше предприниматели, вкладчики, инвесторы, грантополучатели обращались за каждой услугой по отдельности, им надо было ехать в крупный город, то теперь эта услуга становится доступной для каждого вне зависимости от прописки», - пояснил он.

Это значит, что всю информацию, необходимые заявки и документы теперь можно получить и подать в режиме онлайн, не выходя из дома или офиса. За счет чего существенно экономятся время и деньги.

Другая важная услуга на портале Digital Baiterek предусмотрена для потенциальных инвесторов. Через раздел «Портфель проектов» они могут получить все необходимые данные о конкретных инвестиционных предложениях.

«Важно отметить, что в основу работы сайта заложена идея синергетического эффекта. Неоднократно посещая регионы, мы сталкивались с таким явлением, что наши клиенты не всегда знакомы с полным спектром услуг дочерних организаций холдинга. Digital Baiterek решает эту проблему», - сказал Омарходжаев.

Так, по его словам, в конце третьего квартала текущего года на портале будет запущена новая технология. Система, которая будет предлагать клиентам услуги, соответствующие его профилю деятельности.

«Это могут быть сервисы кредитования, лизинга или инвестиций, которые помогут предпринимателям принять правильное управленческое решение», - заключил он.

Татьяна Ковалева

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