Биртанов: Лечить тяжелую форму туберкулеза в РК будут новым препаратом

Перечень лекарственных препаратов для обеспечения граждан в рамках гарантийного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) на 2019 год уже определен.

На отчетной встрече с населением министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о принимаемых ведомством мерах в плане обеспечения населения лекарствами, передает корреспондент Zakon.kz.

«Самое главное, сегодня мы определили уже перечень лекарственных препаратов на следующий год. Он практически не изменился, но мы добавили туда ряд новых инновационных препаратов для лечения туберкулеза, которые дают эффект при антибиотикоустойчивой форме туберкулеза. Мы долгое время не могли обеспечить ими наших пациентов с такой тяжелой формой заболевания. Получали их от международных организаций в качестве донорской помощи», - сказал он.

По его словам, только каждый пятый пациент с этим заболеванием обеспечивался этим лекарством.

«Этот препарат даже не был зарегистрирован в РК, но благодаря работе с ВОЗ мы достигли соглашения, что эти препараты будут закуплены прямым закупом через ВОЗ. Это позволит 100% больных с лекарственно устойчивой формой туберкулеза обеспечить препаратом», - пояснил глава ведомства.

В то же время Е. Биртанов отметил, что в июле уже будет объявлен закуп на бесплатное лекарственное обеспечение на следующий год.

«Мы ожидаем, что осенью все необходимые контракты по результатам закупов подпишем, в декабре все препарат будут поставлены. Выдача начнется в январе», - пояснил министр.

Также он проинформировал о работе по ликвидации простоя медоборудования.

«Мы проанализировали - во всех регионах в прошлом году было около 50 единиц дорогостоящей медтехники. В связи с поломкой 80% отремонтировали, перераспределили, а остальные 20% - уже не восстанавливаемое, списали. Таким образом, этот простой ликвидирован», - сказал глава Минздрава.

Кроме того, как добавил Е. Биртанов, для предотвращения неэффективного закупа в РК полностью отказались от госзакупок медоборудования за счет бюджетных средств.

«Мы перешли на 2 формы: лизинг - закуп в рассрочку за счет средств самих организаций; ГЧП - поэтому увеличился закуп оборудования за счет частных инвесторов по сервисной модели, когда частный инвестор покупает компьютерный томограф и рентгенаппарат, а затем больницей уже оплачиваются услуги и погашается сумма закупа. Эта модель оказалась успешной. На этой неделе мы утвердили Комплексный план по борьбе с онкозаболеваниям - также обеспечением всем современным оборудованием будет осуществляться за счет ГЧП», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана.

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