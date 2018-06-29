Хедлайнером Форума мэров городов стран Шелкового пути станет робот София

Робот обладает навыками адаптации к человеческому поведению и коммуникации с людьми и является популярным гостем на разных международных мероприятиях.

2-3 июля Астана примет участников Форума мэров городов стран Шелкового пути «Global Silk Road», передает официальный сайт столичного акимата.

На встрече во Дворце Независимости и во Дворце мира и согласия (пленарка и блокчейн) будет обсуждена программа «Пояс и путь». Организаторы форума – акимат Астаны и Международный Секретариат G-Global. На сегодняшний день уже зарегистрировано более 2000 участников из более 60 стран, в том числе 70 мэров из стран Шелкового пути, 30 политических лидеров, 200 крупных торгово-промышленных палат и транснациональных компаний мира, более 150 зарубежных спикеров и модераторов. В их числе мэры таких мегаполисов, как Лондон, Бангкок, Сидней и другие. Для участников форум станет бесплатным. С приветственным словом на форуме выступит аким Астаны Асет Исекешев. В числе спикеров Кристофер Кэмпбел – Холт – Регистратор суда МФЦА и Международного арбитражного центра, Р. Чунг – Посол ООН по вопросам изменения климата, член международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», Лауреат Нобелевской Премии, Т. Вестби – вице-президент Международной организации «Мэры за МИР», член парламента Норвегии, В. Платонов – Президент Московской торгово-промышленной палаты, М. Мезгани –Генеральный секретарь Международного союза общественного транспорта (МСОТ)/ InternationalAssociationofPublicTransport (UIPT), Марк Гинзбург – Генеральный директор «Global Bank of Memories».

Хэдлайнером мероприятия станет особенный участник – гиноид София, разработанный гонконгской компанией «Hanson Robotics». Робот обладает навыками адаптации к человеческому поведению и коммуникации с людьми и является популярным гостем на разных международных мероприятиях. С октября 2017 года София является подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны. Также в рамках мероприятия состоится дружеский футбольный матч между сборной мэров и губернаторов и сборной мира – ветеранов футбола. По итогам форума планируется создание Клуба мэров городов, Ассоциации бизнесменов, университетов, журналистов, поэтов стран Шелкового пути, а также платформы женских и молодежных организаций.

Историческим событием станет закладка фундамента архитектурного комплекса «Золотой мост Шелкового пути», как символа дружбы от всемирно известного китайского деятеля искусств Шу Юна. Длина моста составляет 28 метров. Скульптура символизирует мечту создания глобального сообщества с общей судьбой, общими интересами и общей ответственностью. Шу Юн изготовил из шелка национальные цветы стран, находящихся вдоль «Пояса и пути», и поместил их в кирпичи из искусственного янтаря, из которых был собран «Золотой мост Шелкового пути» по образу знаменитого китайского моста в Чжаочжоу. Это произведение ранее было представлено на миланском EXPO-2015, в 2017 году было отобрано для Форума международного сотрудничества «Пояс и путь» в Пекине, а также демонстрировалось на других важных мероприятиях.

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