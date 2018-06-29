Архитектор «Золотого моста» приедет на форум мэров

«Золотой мост» будет возведен в Астане за ТРЦ «Хан Шатыр».

Автором «Золотого моста», который планируется возвести в Астане как символ дружбы народов Шелкового пути, является всемирно известный архитектор Шу Юн, передает официальный сайт столичного акимата.

В столице Казахстана 2-3 июля пройдет Форум мэров городов стран Шелкового пути «Global Silk Road». В нем примут участие более 2 тысяч делегатов из 60 стран. В том числе 70 мэров из стран Шелкового пути, 30 политических лидеров, более 150 зарубежных спикеров и модераторов. В их числе мэры таких мегаполисов, как Лондон, Бангкок, Сидней и другие. Также в форуме примет участие китайский архитектор, являющийся автором «Золотого моста», который возведут в Астане, Шу Юн.



По данным СМИ, «Золотой мост» будет возведен в Астане за ТРЦ «Хан Шатыр». «Золотой мост Шелкового пути» займет площадь 90 квадратных метров. Размер конструкции 7 метров в высоту, 28 метров в длину и 4 метра в ширину, вес конструкции составит 100 тонн. Монумент будет янтарно-золотого цвета из более чем 20 тысяч янтарных кирпичей. Он будет символизировать все страны Шелкового пути – около 70 государств. Архитектором были представлены шелковые цветы, которые символизируют эти страны. Они будут залиты в янтарь. Мост из янтаря станет символом дружбы народов Шелкового пути.

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