Какая погода ожидает казахстанцев в июле

Средняя температура воздуха за месяц ожидается выше нормы на 1-2°.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на июль, передает zakon.kz.

Как отмечают синоптики, в начале месяца в западной половине Казахстана все еще сохранится жаркая (+35+43°С) и сухая погода, что связано с блокирующим антициклоном, где по его западной периферии южными и юго-западными ветрами выносится раскаленный воздух со Средней Азии. Тем временем на остальной территории Казахстана с северо-западными потоками все еще сохранится кратковременные грозовые дожди с порывистым ветром.

В середине следующей недели с разрушением блокирующего антициклона на запад Республики начнет поступать более свежий и влажный воздух, который обусловит спад жары в этих регионах. А на остальной территории с выносом тепла ожидается настоящая летняя погода с температурой воздуха: в северной половине +28+35°С; в южной половине +35+43°С.

Согласно долгосрочному прогнозу в начале второй декады с влиянием активного циклона над северными регионами ожидается дождливая погода с температурой воздуха ниже нормы. Во второй половине месяца на западе страны в основном будет преобладать жаркая и сухая, в восточной половине - прохладная и дождливая погода.

Отмечается, что в результате средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1...2°С в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Костанайской областях, около нормы – на остальной территории.

"Месячное количество осадков предполагается меньше нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях, около нормы – на остальной территории", - говорится в сообщении.

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