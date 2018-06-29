Глава Минздрава призвал ограничить детей в шоколаде и сладкой газировке

Сегодня, к примеру, продажа газированных сладких напитков и кондитерских изделий на территории школы запрещена законом.

На отчетной встрече с населением министр здравоохранения РК Елжан Биртанов напомнил казахстанским родителям о защите здоровья их детей, в том числе призвал ограничить им употребление газированных напитков, кондитерских изделий, передает корреспондент Zakon.kz.

«В рамках своих прав Минздрав выпустил санитарные правила и нормы по организации питания в школах. Мы запретили в школах реализовывать газированные сладкие напитки и кондитерские изделия. Это запрещено. Я бы хотел попросить нашу общественность, родителей, если будут такие факты, что в школах продают шоколадки, колу - это категорически запрещено делать, обращайтесь в комитет охраны общественного здоровья Минздрава. Это в интересах наших детей. Они проверят и примут меры», - сказал он.

Как отметил глава ведомства, на самом деле «проблема гораздо шире».

«Потому что индустрия тоже на месте не стоит. Они активно проводят рекламные кампании. Наша задача здесь проводить обучение среди населения, население само должно понимать, что это вредно. С другой стороны мы не можем ограничить торговлю», - посетовал он.

По его словам, поэтому были разработаны стандарты для питания детей и направили их в школы.

«Чтобы в основное время, когда ребенок находится в школе или дома, чтобы был ограничен доступ к вредным продуктам. Мы должны сами прививать культуру здорового питания в семьях. Это самое главное. В принципе это не характерно для нашего народа, для нашей культуры, так что всегда есть что противопоставить, воспитать культуру правильного питания. Запретами здесь мало чего можно добиться», - констатировал Е. Биртанов.

Ксения Давыдова, Астана

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