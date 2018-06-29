Казахстанские физики-ядерщики смогут пройти стажировку на большом адронном коллайдере

Также они получат возможность участвовать в проведении уникальных исследований на различных установках Европейской организации по ядерным исследованиям.

Соглашение о международном сотрудничестве между правительством Казахстана и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-технического сотрудничества, было подписано сегодня в Женеве (Швейцария) в рамках визита казахстанской делегации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

С казахстанской стороны документ подписал министр энергетики РК Канат Бозумбаев, со стороны CERN – Генеральный директор Фабиола Джанотти.

Международное соглашение о сотрудничестве подписано с целью укрепления имеющегося сотрудничества и создания базы для обеспечения возможности участия для ученых, инженеров, студентов и технических специалистов из Казахстана в научно-исследовательских проектах CERN на долгосрочной основе.

Необходимо отметить, что научное сотрудничество Казахстана в рамках CERN имеет большое значение для поддержания положительного имиджа нашей страны в мировом сообществе, что повлияет на развитие научного и инновационного потенциала страны.

В целом сотрудничество с CERN позволит объединить теорию и эксперимент, и тем самым повысить качество проводимых фундаментальных и прикладных исследований.

Стоит отметить, что годовые взносы стран-участников CERN составляют около $ 1,2 млрд. Фиксированный ежегодный членский взнос государства-члена составляет порядка $13-14 млн. На сегодняшний день крупными донорами являются Германия (свыше 200 млн. евро), Франция, Великобритания и Италия (свыше 100 млн.). А ассоциированные члены - платят уменьшенный взнос. Фиксированный ежегодный взнос 1,4 млн долл.).

Казахстан, в свою очередь, не оплачивая такие огромные суммы, получит возможность участвовать в проведении уникальных исследований на различных установках CERN, тем самым обеспечивая передовые и новейшие технологии в области ядерной физики.

После подписания Соглашения молодые ученые и специалисты Казахстана получат возможность проходить стажировку на действующих установках и участвовать в совместных экспериментах, проводимых на установках Организации, крупнейшим проектом которой считается большой адронный коллайдер.

Ежегодно более 50 магистров и докторов PhD нашей страны будут проводить уникальные исследования на различных установках CERN, тем самым обеспечивая передовые и новейшие технологии в области ядерной физики.

В ходе визита казахстанская делегация ознакомилась с самой крупной экспериментальной установкой в мире – большим адронным коллайдером. В строительстве и исследованиях данной установки участвуют свыше 10 000 ученых и инженеров более чем из 100 стран.

«В настоящее время в Казахстане активно развиваются фундаментальные и прикладные исследования в сфере ядерной науки и техники. В исследованиях активно принимают участие наряду с Институтом ядерной физики ученые из Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева и Физико-технического института МОН РК. Это соглашение будет иметь большой статус и повысит уровень сотрудничества в области фундаментальной ядерной физики», - сказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

Также он отметил, что основными направлениями деятельности ученых Казахстана в области мирного использования атомной энергии являются фундаментальные исследования по ядерной физике, физике элементарных частиц и физике высоких энергий, радиационная физика твердого тела, прикладные исследования по ядерной физике, разработка и применения ядерных технологий в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и медицине.

«Институт ядерной физики, начиная с 2010 года, организовывает совместные школы ЦЕРН для молодых специалистов Казахстана и СНГ. Проведены 3 школы: в Астане, Дубне и ЦЕРН (всего прошли стажировку свыше 80 молодых ученых). Запланировано проведение следующей 4-ой школы в Казахстане. Ведутся обсуждения совместных экспериментов по изучению свойств экзотических ядер, а также по изучению воздействия высоких доз облучения на свойства конструкционных элементов перспективных ядерных реакторов», - подытожил министр.

Справочно

Европейская организация по ядерным исследованиям является ведущей мировой организацией в сфере исследований физики элементарных частиц. Ее штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария).

Послевоенные пионеры по физике Рауль Дотри, Пьер Оже и Лев Коварски во Франции, Эдоардо Амальди в Италии и Нильс Бор в Дании заявили о необходимости создания единой структуры для физических экспериментальных исследований. Луи де Бройль официально предложил создать европейскую лабораторию на Европейской культурной конференции (г. Лозанна, Швейцария, 1949 г.). На межправительственной встрече ЮНЕСКО в Париже в декабре 1951 г. было принято решение о создании Европейского совета по ядерным исследованиям. Соглашение по образованию ЦЕРН было подписано в Париже 29 июня − 1 июля 1953 года представителями 12 европейских стран. Организация была образована 29 сентября 1954 года.

В настоящее время членами CERN являются 22 стран. Кроме того, некоторые страны и международные организации имеют статус наблюдателя. В ЦЕРНе постоянно работают около 2400 человек, еще более 10 тыс. физиков и инженеров из 580 университетов и институтов из 113 стран участвуют в международных экспериментах CERN и работают там временно.

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