Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Детскую спортплощадку в Кокшетау протаранил Lexus

В момент столкновения на площадке играли дети.

Фото : кадр из видео29 июня 2018, 17:30

В Кокшетау водитель Lexus протаранил детскую спортивную площадку, полиция проводит проверку, сообщает Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел в одном из жилых микрорайонов Кокшетау. Водитель по неустановленным причинам при парковке машины выехал за пределы стоянки и протаранил детскую спортивную площадку. В этот момент на ней играли дети, которые успели разбежаться в разные стороны.

Одна из жительниц дома, во дворе которого произошло ЧП, засняла все на видео и опубликовала в социальной сети.

В пресс-службе Акмолинского ДВД сообщили, что по данному факту проводится проверка, по ее результатам будут приняты меры. Причины произошедшего устанавливаются.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты