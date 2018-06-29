Детскую спортплощадку в Кокшетау протаранил Lexus

В момент столкновения на площадке играли дети.

В Кокшетау водитель Lexus протаранил детскую спортивную площадку, полиция проводит проверку, сообщает Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел в одном из жилых микрорайонов Кокшетау. Водитель по неустановленным причинам при парковке машины выехал за пределы стоянки и протаранил детскую спортивную площадку. В этот момент на ней играли дети, которые успели разбежаться в разные стороны.

Одна из жительниц дома, во дворе которого произошло ЧП, засняла все на видео и опубликовала в социальной сети.

В пресс-службе Акмолинского ДВД сообщили, что по данному факту проводится проверка, по ее результатам будут приняты меры. Причины произошедшего устанавливаются.

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