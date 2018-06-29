Аким Актюбинской области наградил лучших журналистов региона

В ходе торжественного приема Бердыбек Сапарбаев вручил ветеранам медийной сферы, руководителям, корреспондентам и операторам изданий и телерадио компаний ценные и денежные призы.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев поздравил журналистов региона с их профессиональным праздником - Днем работников связи и информации, передает Zakon.kz.

В ходе торжественного приема Бердыбек Сапарбаев вручил ветеранам медийной сферы, руководителям, корреспондентам и операторам изданий и телерадио компаний ценные и денежные призы.

Также глава региона выразил журналистам благодарность за поддержку местной исполнительной власти, за проведение в широкие массы политики Президента Казахстана.

— Средства массовой информации не зря называют четвертой властью, ведь многое зависит от вашей работы, от того, как вы подадите ту или иную информацию. Главное, вы понимаете, что самое важное сегодня это стабильность, мир, единство, согласие и взаимопонимание нашего многонационального и многоконфессионального общества, единого народа Казахстана, - сказал аким области.

В ходе своего выступления он подчеркнул, что нынешний год особый для казахстанцев.

— Мы отмечаем 20-летие Астаны. Считаю, что каждый журналист должен внести свою лепту в пропаганду достижений столицы, нашей республики за эти 20 лет, рассказывать о мероприятиях, проводимых в центре страны, доводить эту информацию до жителей глубинки. Нужно повышать имидж Астаны, чтобы она становилась более узнаваемой в мире. Этот год особенный и для нашей области. 100 лет исполнилось нашему «Актюбинскому вестнику». Таких изданий в стране единицы. Мы разработали специальный план празднования юбилея первой газеты области. Торжество состоится в сентябре, — отметил глава региона.

Особые слова благодарности Бердыбек Сапарбаев адресовал ветеранам журналистики, подчеркнув их роль в воспитании новой плеяды журналистов и преемственности поколений.

В ходе праздничного мероприятия премиями акима области и благодарственными письмами были отмечены 10 журналистов, в их числе собкор газеты «Казахстанская правда» - ЖубанышБайгуринов, телеканала «Хабар» - Лейла Ауесова, телеканала «24.кз» - Елена Устимович, МИА «Казинформ» СамалЕндибаева, главный редактор областной общественно-политической газеты «Актюбинский вестник» АйгульНуркеева, заместитель главного редактора газеты «Ақтөбе» ЕртайАшикбаев, редактор газеты Уилского района СерикбайКойбагаров, телеканалов «Казахстан-Актобе» и «РИКА ТВ» КонысбекРысмагамбетов и КамшатСагынбазарова.

Также ряд журналистов был награжден премиями и благодарственными письмами от областного маслихата, управлений и районов области.

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