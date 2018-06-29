Модель ради фотосессии снялась голой напротив Стены Плача

Бельгийка сразу же начала получать угрозы в свой адрес, а также нарвалась на критику со стороны своих поклонников.

Бельгийская модель Мариса Папен снялась голой напротив священных для представителей иудаизма мест в Иерусалиме, передает Lenta.ru.

Модель объяснила свой поступок. Оказалось, что цель фотосессии была "раздвинуть границы религии и политики еще шире". Поведение модели ужаснуло ее поклонников.

"Мой ящик ломится от злобных писем с угрозами. Всем, кто пытается выместить свою ярость в сообщениях: успокойтесь, я их даже не открываю", - отметила Папен.

На своем сайте девушка опубликовала серию обнаженных фотографий, которые были сделаны во время трехдневной поездки в Израиль, под заголовком The Wall of Shame ("Стена стыда"). На одном из снимков фотографа Матиаса Ламбрехта Папен загорает на белом пластмассовом стуле напротив Стены Плача.

На личном сайте модель описывает свой стиль жизни как "обнаженную форму свободы, где все маски сорваны и выброшены в океан".

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