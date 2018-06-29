Из-за насмешек женщина отравила своих гостей ядом

Ей грозит смертная казнь.

Жительница Индии убила пятерых гостей, которые пришли к ней на новоселье, из-за того, что они высмеивали её кулинарные способности. Теперь злопамятной Прадне Сурвас грозит смертная казнь, передает life со ссылкой на Daily Mail.

Полиция выяснила, что Прадня хотела расправиться со всей семьёй мужа, включая его самого. В частности, со свекром и свекровью, её сестрой и двумя дочерьми. Родственники регулярно смеялись над её цветом кожи и тем, как она готовит. В итоге терпению девушки пришёл конец и она подмешала в еду крысиный яд.

"Прадня утверждает, что за два года брака её регулярно оскорбляли из-за тёмного цвета лица и обвиняли в том, что она не умеет готовить. Сурвас, первый брак которой тоже не удался, считает, что родственники нанесли ущерб её второму браку", - говорится в сообщении.

На новоселье были приглашены около 120 человек. Деревенский повар подавал еду с двух часов дня до 11 часов вечера. Те, кто ел в более позднее время, начали жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. В результате в больнице оказалось 88 человек, пять из которых погибли. Среди погибших было четверо детей в возрасте от семи до 13 лет.

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