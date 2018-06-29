Аким Атырауской области встретился с предпринимателями региона

Участники встречи подняли проблемы по взаимодействию с монополистами, субсидированию сельского хозяйства, открытия новых производств, финансирования сферы предпринимательства.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев провел встречу с бизнес-сообществом региона. Предприниматели подняли ряд злободневных вопросов, по их мнению, препятствующие развитию бизнеса, передает Zakon.kz.

Вначале встречи Нурлан Ногаев проинформировал присутствовавших о работах проводимых в области по поддержке малого и среднего бизнеса.

В регионе уже 57 тысяч предпринимателей заняты в малом и среднем бизнесе.

- Глава государства не раз отмечал что МСБ является драйвером нашей экономики. Со стороны государства предпринимателям оказывается широкий спектр мер государственной поддержки, программы кредитования, субсидирования, различного рода гранты, как за счет средств местного, так и республиканского бюджетов , - отметил Нурлан Ногаев. – Государство заинтересовано в росте количества субъектов МСБ. Местные исполнительные органы со своей стороны готовы оказать всестороннюю поддержку всеем желающим, обучить, обеспечить первоначальным капиталом.

Участники встречи подняли проблемы по взаимодействию с монополистами, субсидированию сельского хозяйства, открытия новых производств, финансирования сферы предпринимательства.

В течение трех часов глава региона отвечал на все вопросы бизнес сообщества. Развитие государственно-частного партнерства также стало объектом диалога местной исполнительной власти и предпринимательства.



Нурлан Ногаев заверил бизнесменов в том, что местные исполнительные органы готовы оказывать всяческую поддержку предпринимателям. Главное – желание бизнеса участвовать в совместных проектах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!