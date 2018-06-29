Биртанов рассказал о состоянии детей, чьи матери погибли в перинатальном центре Астаны

По словам министра, врачи делают все возможное, чтобы помочь новорожденным выжить.

Один из детей двух рожениц, скончавшихся в перинатальном центре №1 в Астане, находится в коме на искусственном дыхании, второй идет на поправку. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов в кулуарах после отчетной встречи с населением, передает Zakon.kz.

«По моему пониманию, медицинская помощь в стационаре была оказана в полном объеме. Эксперты еще посмотрят, были ли упущения. В родах всегда есть элемент риска. Предварительно, они наблюдались адекватно в поликлинике по месту жительства. Но, тем не менее, есть факты, которые говорят, что риски изначально были. У одной женщины в предыдущих родах была такая же патология. К сожалению, это ужасная трагедия, в каждом случае мы очень сопереживаем, большой стресс испытывают сами врачи. Некоторые из них не хотят продолжать работать, но мы стараемся все-таки справедливо рассмотреть», – сказал министр.

По его словам, сейчас самое главное - оказать детям адекватную помощь.

«У одного ребенка тяжелая патология, критическое состояние начало развиваться в родах, развилась гипоксия плода, есть последствия. Ребенок в тяжелом состоянии находится, в коме на искусственном дыхании. Мы его всеми необходимыми консультациями обеспечиваем. На следующей неделе у нас будут приглашены эксперты невропатологи и нейрохирурги, которые приедут к нам на конференцию. Мы дополнительно организуем консилиум по этому ребенку. По второму ребенку срок недоношенный, но превентивная терапия дала эффект и в принципе ребенок сейчас идет на поправку, нормально развивается. В обоих случаях отцы присутствуют, помогают нам, занимаются этими детьми. Хочу выразить соболезнования. Все необходимое в оказании медпомощи будет сделано. Я сам лично контролирую эту ситуацию», – резюмировал Е. Биртанов.

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