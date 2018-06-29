Ратифицировано соглашение с КНР о строительстве плотины на Хоргосе

Плотина призвана обеспечить безопасность жизни и имущества народов двух стран в низовьях бассейна реки Хоргос.

Нурсултан Назарбаев подписал закон РК "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве селезадерживающей плотины "Чукурбулак (Алмалы)" на реке Хоргос", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

"Селезадерживающая плотина является общей собственностью государств Соглашения. Финансирование строительства осуществляется сторонами солидарно, по 50% от общей стоимости проекта. Уполномоченными органами по реализации настоящего Соглашения являются от казахстанской стороны - Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК; от китайской стороны - Синьцзянский производственно-строительный корпус КНР", - указывается в заключении к закону.

В целях координации работы по строительству селезадерживающей плотины создается казахстанско-китайский Комитет по строительству селесдерживающей плотины, в которую входят представители уполномоченных органов и заинтересованных государственных органов, а также организаций государств от каждой из сторон.

"Компетентные органы сторон в установленном районе строительства селезадерживающей плотины предоставляют благоприятные условия для упрощенного пересечения госграницы необходимым для строительства персоналом, транспортными средствами, оборудованием, сырьем и материалами. Данное Соглашение окажет положительное влияние для безопасности жизни и имущества народов двух стран в низовьях бассейна реки Хоргос", - отмечается комитетом Сената по международным отношениям, обороне и безопасности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!