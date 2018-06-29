Назарбаев подписал поправки в некоторые конституционные законы

Президент одобрил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".

Глава государства подписал два новых закона. Проект конституционного закона направлен на совершенствование законодательства о выборах, путем внедрения новых институтов, устранение правовых пробелов и коллизий, передает Zakon.kz.

"Назарбаев подписал Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", направленный на совершенствование выборного законодательства", - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Ранее конституционный Совет РК, рассмотрев обращение президента Республики Казахстан на предмет соответствия Конституции Республики законов "О Совете Безопасности Республики Казахстан" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан", признал их соответствующими Конституции Республики

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов", направленный на приведение законодательства в соответствие с Конституционным законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".

Текст закона публикуется в печати.

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