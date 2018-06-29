Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назарбаев подписал поправки в некоторые конституционные законы

Президент одобрил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".

Фото : zakon.kz29 июня 2018, 18:04

Глава государства подписал два новых закона. Проект конституционного закона направлен на совершенствование законодательства о выборах, путем внедрения новых институтов, устранение правовых пробелов и коллизий, передает Zakon.kz.

"Назарбаев подписал Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", направленный на совершенствование выборного законодательства", - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Ранее конституционный Совет РК, рассмотрев обращение президента Республики Казахстан на предмет соответствия Конституции Республики законов "О Совете Безопасности Республики Казахстан" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан", признал их соответствующими Конституции Республики

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов", направленный на приведение законодательства в соответствие с Конституционным законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".

Текст закона публикуется в печати.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты