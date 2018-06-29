В Алматы ОПГ 5 лет незаконно обналичивала миллиарды тенге

Было обналичено данной группировкой более 197 млрд тенге.

В Алматы преступная группировка из 22 человек обналичивала деньги через 128 фиктивных ТОО, передаёт BNews.kz.

Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель управления по противодействию теневой экономике службы экономических расследований ДГД по Алматы Адай Нигматуллин.

Как рассказали в ДГД Алматы, преступная группировка на протяжении 5 лет занималась незаконным обналичиванием миллиардов тенге.

"Организованная преступная группировка на территории Алматы открыла порядка 128 юридических фиктивных лиц, которые занимались обналчиванием денежных средств. Группа лиц - свыше 20 человек, у них было более 2500 контрагентов по всей территории. В общей сложности за 5 лет, которые расследовали уголовное дело, более 197 млрд тенге было обналичено данной группировкой. Ущерб составил 54 млрд тенге", - сообщил руководитель управления по противодействию теневой экономике службы экономических расследований ДГД по городу Алматы Адай Нигматуллин.

Обналиченные деньги были изъяты, большая часть ущерба возмещена в доход государства. Уголовное дело состояло из 1500 томов.

"По уголовному делу проходило порядка 22 человек, практически все уроженцы ВКО. Однако некоторые члены данной преступной группы были освобождены из зала суда. Порядка 15-16 человек на сегодня осуждены и отбывают наказание. Организаторы получили по 8,5 лет, исполнители - 5 лет лишения свободы", - добавили в ДГД.

Отметим, одним из приоритетных направлений работы службы экономических расследований ДГД Алматы является предупреждение и выявление уголовных правонарушений в сфере теневой экономики, защиты прав граждан и госудасртва, поддержки добросовестных субьектов предпринимательства, создания благоприятных условий для здоровой конкуренции. Только за 5 месяцев 2018 года составила коло 3,5 млрд тенге, из которых возмещено в доход государства около 2,8 млрд тенге с учётом наложенного ареста.

За 6 месяцев 2018 года зарегистрировано 11 уголовных дел по фактам реализации фиктивных счетов-фактур без фактического вполнения работ на сумму более 5 млрд тенге.

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