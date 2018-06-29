В Рудном убийце бездомного грозит 9 лет тюрьмы

Обвинение считает, что 42-летнему Ивану Федорюку не помешает наблюдение врача-психиатра.

Убийце бездомного в Рудном грозит 9 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Убийство произошло в Рудном 22 февраля возле мусорных баков во дворе дома по улице Гагарина. Федорюк шел домой. Своего жилья у него нет, как и постоянной работы. На жизнь он зарабатывал сбором металла. Причем, столько, что удавалось снять квартиру. 57-летнего Александра Пилюгина Федорюк замечал копающимся в мусорных баках не первый раз. Вечером 22 февраля он тоже был здесь. Федорюк сделал ему замечание, чтобы тот не разбрасывал мусор. Однако, по словам подсудимого, бомж был пьян и ответил ему агрессией. Якобы, даже ударил палкой по спине. Между мужчинами завязалась драка. И тогда Федорюк достал нож, которым пользовался для очистки металлических проводов, и дважды ударил Пилюгина в грудь. Оказалось - прямо в сердце. Дома он сказал гражданской жене, что просто подрался. А потом уехал.

Полицейские нашли его в Атырау уже в середине апреля. Федорюк не стал ничего отрицать, вину признал.

Приговор состоится на следующей неделе.

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