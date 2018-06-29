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В Алматы будет перекрыто движение

Движение будет перекрыто с 2 до 22 июля.

Фото : tvkrasnodar.ru29 июня 2018, 18:35

В Алматы перекроют движение по одной из улиц, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В связи с демонтажом трамвайных путей по улице Макатаева движение транспортных средств будет перекрыто от ул.Пушкина до ул.Калдаякова со 2 по 22 июля текущего года.


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